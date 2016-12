Wall Street - Stocks to watch del 16 marzo

16 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo dopo che l'S&P e il Dow Jones hanno archiviato in calo le ultime tre settimane, in attesa dei dati sul settore manufatturiero e immobiliare. C'è inoltre cautela tra gli investitori in vista dell'esito della riunione della Fed mercoledì, che potrebbe dare indicazioni sui tempi di un rialzo dei tassi, il primo in quasi un decennio. Attorno alle 13,25 italiane, l'S&P 500 e-minis segna +0,5%, il Nasdaq 100 e-minis +0,43% e il Dow Jones e-minis +0,46%. Poco mosso anche il mercato obbligazionario, con il benchmark decennale che guadagna 1/32 e rende il 2,091%. Tra i titoli in evidenza oggi: SALIX PHARMACEUTICALS è in rialzo del 2% nel pre-borsa dopo che VALEANT ha rivisto l'offerta al rialzo, a 173 dollari per azione. L'offerta, amichevole, valorizza Salix 15,8 miliardi di dollari. La scorsa settimana Endo International aveva presentato una un'offerta per Salix pari a 175 dollari per azione, mentre la prima offerta di Valeant, avanzata a febbraio, era pari a 158 dollari per azione. DUPONT in calo del 2% nel pre-market sulla scia del downgrade di BofA Merrill da 'buy' a 'underperform'. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia