Wall Street - Stocks to watch del 29 gennaio

NEW YORK, 29 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa tentano un rimbalzo dopo due sedute al ribasso, in una giornata ricca di trimestrali e in attesa dei dati sul mercato del lavoro e di quello immobiliare.

COLGATE-PALMOLIVE ha mostrato, per il secondo trimestre consecutivo, vendite in calo, a causa del rallentamento della domanda in Europa e Brasile e del rafforzamento del dollaro. Il gruppo ha inoltre tagliato le stime di crescita sull'utile per azione 2015, ora stimata a 'bassa cifra singola' rispetto al precedente 'cifra singola medio-alta'.