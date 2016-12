Borsa Usa debole su trimestrali ma si avvia a chiudere settimana positiva

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - L'azionario statunitense prosegue cedente nei primi scambi del pomeriggio appesantito da alcune deludenti trimestrali di grosse multinazionali che compensano l'ottimismo innescato dalla recente decisione della Bce di acquistare obbligazioni e stimolare la crescita della zona euro.

Una volta conosciuti i dettagli del piano QE, i risultati aziendali saranno probabilmente il motore principale che guiderà le sedute borsistiche nelle prossime settimane. Già un certo numero di importanti società hanno deluso il mercato con particolare preoccupazione per quanto riguarda i ricavi.

Due società componenti del Dow hanno pubblicato conti non esaltanti: McDonald ha registrato un calo delle vendite del quarto trimestre a parità di perimetro, anche se la flessione è stata minore delle attese. Il titolo cede oltre l'1%.

GE ha evidenziato vendite più basse nel trimestre per la divisione oil & gas, pur in un contesto di utili complessivi in crescita e che il mercato ha premiato con un rialzo di oltre il 2% del titolo.