Borsa Usa in lieve calo su trimestrali deludenti

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - Alcune trimestrali deludenti portano Wall Street in territorio negativo offuscando l'ottimismo generato ieri dalla decisione della Bce di avviare un piano di quantitative easing per spingere la crescita della zona euro.

In lieve rialzo GE, nonostante vendite più basse nel trimestre per la divisione oil & gas, pur in un contesto di utili complessivi in crescita.