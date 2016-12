Wall Street - Stocks to watch del 22 gennaio

22 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo in attesa dell'esito dell'incontro della Bce, che dovrebbe annunciare nuove misure di stimolo all'economia.

American Express é in ribasso con volumi sottili nel premarket dopo l'annuncio di ricavi in crescita e del taglio di 4.000 posti di lavoro a causa dell'aumento di spese e accantonamenti per prestiti in sofferenza.