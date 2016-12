Wall Street in calo nonostante attese positive su banche centrali

NEW YORK, 20 gennaio (Reuters) - Wall Street perde terreno dopo che il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2015 e il 2016, nonostante le speranze che la mossa del Fmi inneschi un'azione più incisiva di stimolo all'economia da parte delle banche centrali.

Il taglio delle stime ha depresso le quotazioni del greggio , penalizzando i corsi dei titoli energetici nonostante i risultati migliori delle previsioni di nomi come Halliburton Co e Baker Hughes Inc.