Borsa Usa in rialzo, corrono società energetiche, vola Courier

NEW YORK, 16 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in rialzo, grazie soprattutto alla tonicità dei titoli energetici.

Il broker Fxcm, attivo sulle transazioni retail in valuta estera, è stato sospeso dalle negoziazioni dopo aver annunciato possibili violazioni dei requisiti regolamentari patrimoniali a seguito delle perdite subìte da un cliente legate alla mossa della banca centrale svizzera.

Interactive Brokers cede circa un punto percentuale: i clienti sono esposti al trading di valute. La società ha dichiarato che molti clienti hanno subìto perdite in eccesso rispetto ai depositi a causa della mossa sul franco.

Per quanto riguarda il settore energetico, spiccano Schlumberger (+5% circa) e Baker Hughes (+3,5% circa).

Tra gli altri titoli in evidenza, vola Courier (+36% circa) dopo che Quad/Graphics (poco mossa) ne ha annunciato l'acquisizione per circa 260 milioni di dollari in titoli e cash.