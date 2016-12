Wall Street - Stocks to watch del 16 gennaio

16 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Il calendario macroeconomico prevede i prezzi al consumo e i guadagni reali settimanali di dicembre, la produzione industriale e la percentuale di utilizzo degli impianti sempre del mese scorso, l'indice sulla fiducia dei consumatori calcolato dall'Università del Michigan di gennaio, i flussi netti di capitale di novembre. L'agenda dei risultati trimestrali è scarna, ma contempla una big come GOLDMAN SACHS. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 8,10 punti (-0,27%), il derivato sul Nasdaq scende di 29 punti (-0,73%) e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra di 67 punti (-0,36%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 9/32 e rende l'1,74%. Tra i titoli in evidenza oggi: COMERICA ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 80 cent, quattro cent meglio delle previsioni. PNC ha archiviato il periodo con un utile per azione di 1,84 dollari, dieci cent sopra le stime. SUNTRUST BANKS ha registrato un utile per azione adjusted di 88 cent, meglio dei 79 cent previsti. DEPOMED ha acquisito i diritti di JOHNSON & JOHNSON sul farmaco Nucynta per 1,05 miliardi di dollari. RADIOSHACK, che dovrebbe presentare la richiesta di fallimento il mese prossimo, secondo Bloomberg è in trattative per cedere gli affitti su alcuni punti vendita a SPRINT. APPLE, GOOGLE, INTEL E ADOBE SYSTEMS hanno raggiunto un accordo per pagare 415 milioni di dollari ad ex dipendenti e chiudere così una vertenza legale. La piattaforma di trading sulle valute estere FXCM crolla del 75% nelle conrattazioni di pre-market a causa delle perdite registrate dai clienti sul franco svizzero. INTEL ha chiuso il quarto trimestre con utili oltre le attese, ma il fatturato e i margini del quarter in corso hanno deluso le attese. Diversi broker sono intervenuti sul titolo, perlopiù alzando i target price. SCHLUMBERGER ha annunciato il taglio di 9.000 posti di lavoro. DISH NETWORK e 20th CENTURY FOX hanno siglato un accordo pluriennale che riporterà i canali Fox News e Fox Business sulla rete di Dish. Le autorità antitrust europee ritengono che l'accordo di AMAZON con il Lussemburgo per minimizzare l'esborso fiscale costituisca un aiuto di Stato ed esprimono dubbi sulla legalità di tale aiuto. Rbc ha tagliato il target price di IBM a 160 da 170 dollari, confermando sector perform. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia