Wall Street - Stocks to watch del 15 gennaio

15 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Il calendario macroeconomico prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, l'indice manifatturiero calcolato dalla Fed di New York di gennaio, i prezzi alla produzione di dicembre e l'indice calcolato dalla Fed di Filadelfia sulla fiducia delle imprese di gennaio. Molto densa l'agenda dei risultati trimestrali, che contempla, in particolare, BANK OF AMERICA, che ha deluso le attese, CITIGROUP e, a mercati chiusi, INTEL . Attorno alle 13,25 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 4,90 punti (-0,27%), il derivato sul Nasdaq scende di 12 punti (-0,88%) e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra di 20 punti (-0,33%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende l'1,83%. Tra i titoli in evidenza oggi: BANK OF AMERICA ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 0,25 dollari, meno degli 0,31 dollari stimati dagli analisti. Il titolo perde il 2,1% nelle contrattazioni di pre-market SoftBank e ALIBABA GROUP HOLDING hanno investito circa 70 miliardi di yen (600 milioni di dollari) in Travice, la società proprietaria dell'app per la prenotazione di taxi Kuaidi Dache. Cambiando la precedente indicazione, due proxy adviser molto influenti hanno consigliato agli azionisti di FAMILY DOLLAR STORES di aprovare la cessione a DOLLAR TREE, affermando che l'offerta garantisce migliori prospettive di quella, sebbene economicamente superiore, di DOLLAR GENERAL . LENNAR ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 1,07 dollari, superando le previsioni degli analisti (0,96 dollari). BLACKROCK ha archiviato il periodo con un utile per azione di 4,77 dollari, battendo le stime di mercato (4,68 dollari). FASTENAL ha registrato un utile per azione trimestrale di 0,40 dollari, in linea con le previsioni. Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, RADIOSHACK Corp si avvia a presentare il mese prossimo una richiesta di accesso alla procedura di protezione dai creditori. La divisione operativa di CAESARS ENTERTAINMENT ha annunciato il ricorso alla procedura del Chapter 11. Secondo una fonte vicina alla situazione e documenti che Reuters ha potuto visionare, recentemente Samsung Electronics ha presentato un'offerta per BLACKBERRY pari a circa 7,5 miliardi di dollari. BlackBerry ha smentito di essere impegnata in negoziati con Samsung. BEST BUY cade del 9,7% nel pre-market dopo aver pubblicato i dati sulle vendite durante il periodo natalizio e aggiornato la guidance. SHUTTERSTOCK ha annunciato l'acquisizione di PremiumBeat per 32 milioni di dollari in contanti. Barclays ha alzato il target price di YAHOO a 53 da 41 dollari, confermando equal weight. Mizuho Securities ha tagliato il rating di APPLE a neutral da buy.