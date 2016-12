Borsa Usa in calo su timori crescita economie mondiali, giù JP Morgan

NEW YORK, 14 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è in netto calo in mattinata a causa dei timori sulla debolezza delle economie mondiali che continuano a comprimere le commodities e dopo il dato sulle vendite al dettaglio di dicembre inferiori alle attese.

"Già futures non andavano bene e il dato sulle vendite al dettaglio non è stato così buono, questo ha portato un brusco calo", spiega Randy Frederick, direttore generale di Charles Schwab. "Non sembra una buona giornata per il momento".