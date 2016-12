Borsa Usa rimbalza con tecnologici, frenano gli immobiliari

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa rimbalza dopo due sedute consecutive al ribasso grazie alla spinta dei titoli tecnologici ma lo slancio viene rallentato dall'andamento negativo degli immobiliari dopola previsione annunciata da Kb Home di un calo dei margini per il primo trimestre.

"Siamo arrivati a un punto in cui gli investitori non sono tanto ansiosi per la stagione delle trimestrali visto che riguarda il quarto trimestre ma piuttosto per la guidance", spiega Peter Kenny, capo strategist di Clearpool Group.