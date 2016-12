Wall Street - Stocks to watch del 12 gennaio

12 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, dopo i ribassi delle ultime due sedute. Attesa per i risultati di Alcoa che saranno pubblicati a mercati chiusi e segneranno l'inizio della stagione delle trimestrali. Nel corso della settimana daranno i conti anche JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs , Citigroup e Intel. Attorno alle 12,50 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,52%, il derivato sul Nasdaq dello 0,56% e il contratto a marzo sul Dow Jones avanza dello 0,38%. Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è piatto e rende l'1,9691%. Tra i titoli in evidenza oggi: FOUNDATION MEDICINE balza di oltre il 106% nel pre-borsa dopo che Roche ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza nella società per 1,18 miliardi di dollari. NPS PHARMACEUTICALS guadagna oltre l'8% sulla notizia dell'acquisizione da parte della britannica Shire per 5,2 miliardi di dollari. Shire pagherà 46 dollari per ogni azione NPS, pari a un premio di circa il 10% sulla chiusura di venerdì. Le azioni Shire quotate a New York cedono l'1,6%. JOHNSON & JOHNSON ha firmato un accordo di licenza con la società biotech svizzera AC Immune per lo sviluppo di un vaccino anti-Tau per l'Alzheimer, accordo che potrebbe valere fino a 509 milioni di dollari a AC Immune. BIOGEN IDEC ieri ha annunciato che comprerà Convergence Pharmaceuticals per acquisire il suo portfolio di farmaci sperimentali per il dolore cronico neuropatico. Il titolo del gruppo Usa sale dell'1,35% nel pre-market. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia