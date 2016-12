Borsa Usa in ribasso su realizzi e segnali contrastanti su occupazione

NEW YORK, 9 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in ribasso, con gli investitori che hanno visto segnali controversi nel dato sulla creazione di posti di lavoro negli Usa a dicembre.

AbbVie in calo (-3% circa) sulle stime riguardanti gli utili 2015.

Tra gli altri titoli in evidenza, Five Below pesante (-18% circa) sui risultati del quarto trimestre.