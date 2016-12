Wall Street - Stocks to watch del 9 gennaio

9 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Il calendario macroeconomico prevede il dato chiave sulla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti a dicembre ed è probabile che gli investitori si posizioneranno soltanto dopo la pubblicazione. Previsto anche il dato su vendite e scorte all'ingrosso di novembre. Vuota l'agenda dei risultati corporate. Attorno alle 12,10 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 2,90 punti (-0,14%), il derivato sul Nasdaq scende di 2,25 punti (-0,08%) e il contratto a marzo sul Dow Jones arretra di 32 punti (-0,17%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 5/32 e rende il 2%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il raider finanziario Nelson Peltz ha lanciato una campagna tra gli altri azionisti di DUPONT, di cui ha in portafoglio il 2,68% del capitale attraverso Trian Fund, per ottenere quattro poltrone in Cda. Peltz preme affinché il gruppo chimico vari uno spezzatino degli asset. STARBUCKS ha annunciato che il chief operating officer, Troy Alstead, si prenderà un periodo sabbatico per stare con la famiglia. Il New York Time anticipa che oggi il procuratore generale dello stato di New York, Eric Schneiderman, siglerà un accordo transattivo con ENCORE CAPITAL per chiudere un'indagine. La società verserà 675.000 dollari. FACEBOOK ha annunciato l'acquisizione di QuickFire Networks, una startup che sviluppa una tecnologia per consentire la visione di video di alta qualità pur in presenza di scarsa banda di trasmissione, per una cifra che non è stata resa nota. GENERAL MILLS ha chiuso diversi impianti e annunciato il taglio di circa 500 posti di lavoro. La compagnia assicurativa XL GROUP ha annunciato l'acquisizione della britannica Catlin Group per 4,22 miliardi di dollari. Cowen ha alzato il target price di MICROSOFT a 50 da 47 dollari, confermando market perform. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia