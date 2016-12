Wall Street - Stocks to watch del 7 gennaio

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano che potrebbe interrompersi la serie negativa di cinque sedute per Wall Street in attesa di dati macro sull'occupazione e della pubblicazione dei verbali del meeting della Fed del 16-17 dicembre.

Ieri gli indici Usa hanno chiuso in territorio negativo per la quinta seduta consecutiva sulla scia di dati macro deludenti per il settore servizi e dell'ulteriore calo del greggio. Il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,74%, l'S&P 500 dello 0,89%, il Nasdaq dell'1,29%.