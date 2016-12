Wall Street - Stocks to watch del 2 gennaio

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano un avvio positivo a Wall Street, che dovrebbe rimbalzare dopo le perdite dell'ultima seduta dell'anno anche se i volumi sono attesi sottili in un clima ancora festivo.

La borsa Usa ha archiviato il 2014 con solidi guadagni sia per l'anno che per l'ultimo trimestre, ma i cali di mercoledì hanno spinto l'indice S&P 500 in territorio negativo per il mese di dicembre. Il benchmark è sotto di circa l'1,5% rispetto ai massimi di chiusura.