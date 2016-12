Borsa Usa poco mossa a metà mattina, Dow tenta ottava seduta di fila in rialzo

I recenti rally degli indici potrebbero in realtà fare da argine al rialzo odierno in una seduta in cui molti investitori sono in vacanza e ci sono pochi spunti degni di attenzione. Nelle ultime sette sedute l'indice S&P 500 ha guadagnato il 5,9% e ha registrato venerdì scorso il 52esimo record in chiusura. Il Dow Jones ha realizzato la serie di sedute al rialzo (sette) più lunga da marzo 2013.