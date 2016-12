Borsa Usa con indici misti, crolla Gilead

NEW YORK, 22 dicembre (Reuters) - Indici tra poco mossi e in rialzo a Wall Street dopo che il benchmark S&P 500 ha messo a segno la sua migliore performace settimanale in circa due mesi; ma la correzione di Gilead Sciences mette un freno ai guadagni.

Gilead Sciences crolla del 13% a 94,3 dollari, zavorrando sia S&P che Nasdaq 100. Express Scripts , il maggiore gestore di prescrizioni mediche del paese, ha detto che non coprirà più la cura dell'epatite C proposta da Gilead, considerata troppo cara rispetto al farmaco fresco di approvazione di AbbVie Inc.

"Questo è molto specifico di Gilead, quindi è lei che crolla, ma non dovrebbe necessariamente determinare un tono del tutto negativo sul resto del mercato, non ce n'è ragione", commenta Ken Polcari di O'Neil Securities a New York.

"Il mercato si è mosso bene negli ultimi due giorni quindi qualsiasi cosa potrebbe spingere a togliere denaro dal tavolo", ha aggiunto.

L'indice S&P ha guadagnato il 3,4% la settimana scorsa, con un balzo del 5% in tre sedute, dopo che la Federal Reserve Usa ha detto che adotterà un approccio "paziente" nell'alzare i tassi di interesse e le quotazioni del greggio sembrano essersi stabilizzate.

Poco prima delle 17,30 il Dow Jones avanza dello 0,45% a 17.883,91 punti, S&P 500 e Nasdaq poco mossi.

Sotto pressione i titoli dell'immobiliare dopo che le vendite di case esistenti sono scese del 6,1% ad un tasso annuo di 4,93 milioni di unità, i minimi da maggio.

I volumi dovrebbero essere contenuti questa settimana a causa delle festività natalizie, un fattore che potrebbe aumentare la volatilità. La borsa Usa sarà aperta per una seduta abbreviata mercoledì mentre resterà chiusa giovedì.