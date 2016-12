Wall Street - Stocks to watch del 19 dicembre

NEW YORK, 19 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio positivo per Wall Street che già ieri aveva visto l'S&P 500 registrare la migliore 'due giorni' degli ultimi tre anni.

Il mercato continua a focalizzarsi sul comunicato della Fed di mercoledì in cui la banca centrale abbandonava l'intenzione di mantenere i tassi attuali "per un considerevole periodo di tempo" aprendo quindi a un rialzo seppur con un approccio "paziente".

I titoli in evidenza:

XEROX ha annunciato l'accordo per la cessione della divisione di outsourcing IT alla francese Atos per 1,05 miliardi di dollari. Il titolo nel dopo borsa è salito del 4%.