Wall Street - Stocks to watch del 18 dicembre

17 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso rialzo oggi, facendo presagire un avvio sostenuto per i mercati americani. Sul fronte risultati societari, oggi, sono attesi in particolare quelli di Nike e di Accenture. Abbastanza ricco il calendario macroeconomico: le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione alle 14,30, il Markit pubblica la stima flash dicembre Pmi servizi e composito alle 15,45 e, infine, i leading indicator novembre, indice Fed Filadelfia dicembre alle 16,00. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna oltre 21 punti (+1,09%), il derivato sul Nasdaq sale di 52,75 punti (+1,28%) e il contratto marzo sul Dow Jones avanza di 176 punti (+1,2%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale perde 9/32 e rende il 2,1829%. Tra i titoli in evidenza oggi: Oracle ha reso noto risultati migliori delle attese ieri nel terzo trimestre 2014-2015. Boeing fornirà 754 aerei civili il prossimo anno rispetto a un obiettivo compreso fra 715 e 725 per il 2014, secondo la Federazione del settore aeronautico americana. Kellogg ha nuovamente aumentato l'offerta sul produttore di biscotti egiziano Bisco Misr superando del 2% quella di Abraaj investment management. Jabil Circuit, che produce per la Apple, ha registrato ricavi sopra il consensus nel trimestre in corso. Il titolo ha guadagnato il 6,2% nel dopo borsa ieri. Chevron ha sospeso a tempo indefinito il progetto di esplorazione nel mare di Beaufort nell'artico del Canada a causa "delle incertezze economiche" del settore. Marathon Oil ha ieri annunciato che ridurrà gli investimenti del 20% il prossimo anno a seguito del calo del prezzo del petrolio. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia