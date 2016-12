Wall Street - Stocks to watch del 17 dicembre

17 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda dei risultati trimestrali è scarna, ma presenta due nomi di peso, ovvero FedEx e Oracle. Il calendario macroeconomico prevede i prezzi al consumo di novembre, la bilancia commerciale del terzo trimestre e le scorte settimanali di prodotti petroliferi dell'Eia. Attesa per il comunicato del Fomc della Federal Reserve al termine della riunione sulla politica monetaria. Attorno alle 12,30 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 8,50 punti (+0,4%), il derivato sul Nasdaq sale di 16,25 punti (+0,36%) e il contratto a marzo sul Dow Jones avanza di 63 punti (+0,34%). Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale perde 7/32 e rende il 2,09%. Tra i titoli in evidenza oggi: Philips ha annunciato l'acquisizione del produttore di apparecchiature mediche VOLCANO per 1,2 miliardi di dollari. Secondo alcune email trovate in documenti rubati da hackers, nell'estate scorsa i manager di LIONS GATE ENTERTAINMENT tentarono di incontrare il Ceo di Sony, Kazuo Hirai, per negoziare una fusione. Il gruppo cinese QIHOO 360 TECHNOLOGY ha annunciato un investimento di 409 milioni di dollari in una joint venture con Coolpad Group. La catena di negozi a basso prezzo THE PANTRY, si legge sul Wall Street Journal, ha reclutato una banca d'affari per mettersi in vendita. APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ha creato una joint venture con la società di costruzioni australiana Leighton Holdings per la gestione del business dei servizi, sulla base di una valutazione degli asset di 880 milioni di dollari. Il colosso del web cinese BAIDU ha confermato l'acquisto di una quota di Uber. Un giudice di Oakland, in California, ha respinto una class action che accusava APPLE di pratiche monopolistiche nella musica digitale. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia