Borsa Usa in moderato calo su scia nuovi ribassi prezzi greggio

NEW YORK, 15 dicembre (Reuters) - Dopo un avvio positivo Wall Street inverte la rotta e passa in territorio negativo sulla scia del nuovo indebolimento dei prezzi del petrolio, che avevano tentato un timido rimbalzo.

Buone notizie sul fronte macro sono arrivate dalla produzione manifatturiera di novembre, che ha registrato l'aumento maggiore degli ultimi nove mesi offrendo un segnale di forza dell'economia. Sul fronte opposto il barometro della Fed di New York sulla manifattura dell'area a dicembre è passato in territorio negativo per la prima volta da quasi due anni.

Tra i singoli titoli balza di oltre il 4% la catena di prodotti per animali PetSmart che sarà rilevata da un consorzio di private equity guidato da BC Partners per 8,7 miliardi di dollari, la maggiore operazione di leveraged buyout dell'anno.

I lavoratori dei magazzini Amazon in Germania hanno iniziato uno sciopero di tre giorni per un miglioramento di salari e condizioni lavorative in un momento in cui il gruppo è impegnato ad assicurare che gli ordini natalizi siano consegnati in tempo. Il titolo cede l'1,2%.