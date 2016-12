Borsa Usa in calo, pesa nuovo ritracciamento greggio

NEW YORK, 12 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo nella mattinata Usa, condizionati dal nuovo ribasso dei prezzi del greggio che ha alimentato i timori sulla domanda globale e sollevato preoccupazioni sugli utili delle aziende energetiche.

"E' come l'oscillare del pendolo, funziona in entrambe le direzioni, puoi vedere il ridicolo prezzo di 107 dollari al barile in estate e ora all'opposto vederlo andare magari verso i 50 dollari entro la fine dell'anno ed è tutto basato sul sentiment del mercato", dice Terry DuFrene, global investment specialist di J.P. Morgan Private Bank a New Orleans.