Wall Street - Stocks to watch del 12 dicembre

NEW YORK, 12 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano un avvio debole per Wall Street, con lo S&P 500 indirizzato a interrompere la serie di sette settimane di guadagni in un panorama internazionale penalizzato dall'inarrestabile discesa dei prezzi del petrolio e da dati deludenti in Cina.