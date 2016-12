Borsa Usa rimbalza dopo recenti ribassi, in evidenza titoli retail

NEW YORK, 11 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street rimbalzano dopo tre giorni di ribassi, aiutati da alcuni dati macroeconomici che suggeriscono un miglioramento dell'economia americana.

La debolezza del greggio sembra tuttavia aver spinto i consumi durante le festività, dal momento che i dati sulle vendite al dettaglio a novembre sono risultati migliori delle attese. L'indice S&P del settore retail segna +1,98% con Home Depot in rialzo dell'1,8%.

Staples Inc sale di oltre l'8,5% e Office Depot dell'8,7% dopo che il fondo attivista Starboard Value LP ha reso note le proprie partecipazioni nelle due società, I titoli sono spinti dalle speculazioni che Starboard stia preparando il terreno per un'eventuale fusione.