Wall Street - Stocks to watch del 10 dicembre

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - I futures sulla borsa Usa sono poco mossi in un contesto instabile per l'azionario globale condizionato dai timori sulla crescita, l'incertezza politica in Grecia e dal calo del prezzo del petrolio.

BANCHE sotto osservazione dopo che la Fed ieri ha proposto dei requisiti di capitale aggiuntivi per le otto principali banche statunitensi con una stima che va dall'1% al 4,5% degli asset ponderati per il rischio. Per molte banche, tra cui CITIGROUP e GOLDMAN SACHS si tratta dunque di rispettare dei requisiti di capitale più elevati rispetto agli standard internazionali. Durante il meeting della Fed ieri, il vice presidente della Banca centrale Usa, Stanley Fischer, ha detto che J.P. MORGAN avrebbe bisogno di oltre 20 miliardi di capitale aggiuntivo per rispettare i nuovi requisiti.