Borsa Usa contrastata in mattinata, balzo Cubist dopo offerta Merck

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - L'azionario Usa si muove contrastato dopo che gli ultimi dati macro in Cina e Giappone hanno sollevato nuovamente timori sulla crescita globale, mentre i nuovi ribassi del greggio pesano sui titoli dell'energia.

Le esportazioni cinesi a novembre sono cresciute meno delle attese, mentre le importazioni sono calate del 6,7%. In Giappone il Pil è calato dell'1,9% nel terzo trimestre contro una stima preliminare di -1,6%.

"Tenendo conto delle notizie economiche che provengono dall'estero i mercati non sono così sotto pressione in fondo", dice Peter Cardillo, capo economista di Rockwell Global Capital.

In risposta ai prezzi del greggio deboli, ConocoPhillips ha annunciato che il budget di investimenti del 2015 sarà ridotto del 20% a 13,5 miliardi. Il titolo perde il 2,24%.

Cubist Pharmaceuticals balza del 36% dopo l'offerta di acquisto di Merck & Co (-0,29%) di 102 dollari per azione in un'operazione del valore complessivo di 9,5 miliardi, debito incluso.