Borsa Usa positiva, bene banche dopo dati lavoro, cade American Eagle

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in moderato rialzo, sostenuti dalle banche.

I finanziari beneficiano del dato sulla creazione di posti di lavoro a novembre, che ha superato le attese e rafforzato le aspettative di una stretta sui tassi della Fed. I futures prezzano un rialzo del costo del denaro per luglio dell'anno prossimo.

Tra le banche, JP Morgan Chase & CO corre (+2,3% circa) dopo che il Ceo Jamie Dimon ha detto che gli ultimi esami medici evidenziano l'assenza del cancro nel suo organismo.

Tra gli altri titoli in evidenza, Actuate vola (+87% circa): la canadese OpenText Corp ne ha annunciato l'acquisizione per 330 milioni di dollari in contanti.