Wall Street - Stocks to watch del 4 dicembre

4 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in cauto rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Scarna l'agenda dei risultati trimestrali, mentre il calendario macroeconomico prevede le solo richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Attorno alle 12,50 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 1,50 punti (+0,05%), il derivato sul Nasdaq sale di 6,75 punti (+0,19%) e il contratto a dicembre (scadrà il 19) sul Dow Jones avanza di 16 punti (+0,08%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,28%. Tra i titoli in evidenza oggi: BEST BUY ha ceduto la controllata cinese Five Star a Zhejiang Jiayuan Group, senza svelare la cifra incassata. NEXTERA ENERGY ha annunciato l'acquisizione di HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES per circa 2,63 miliardi di dollari in contanti e azioni. UTI WORLDWIDE ha detto di aver avviato negoziati "esplorativi" per essere acquisita dalla danese DSV A/S . INTEL CORP ha annunciato l'investimento di 1,6 miliardi di dollari per l'ammodernamento della fabbrica di Chengdu, nella Cina occidentale. Wells Fargo ha avviato la copertura di ALCOA con outpeform. Ubs, secondo quanto riporta theflyonthewall.com, ha tagliato il rating di WAL-MART a neutral da buy.