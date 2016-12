Wall Street - Stocks to watch del 3 dicembre

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono piatti in quanto gli investitori preferiscono attendere alcuni dati macro in calendario nel pomeriggio prima di decidere una direzione.

In particolare alle 14,15 italiane è in agenda il dato sugli occupati del settore privato in novembre misurato dall'Adp che potrebbe distogliere l'attenzione del mercato dai titoli dell'energia, protagonista in negativo e in positivo delle ultime sedute. Le attese convergono su 221.000 unità contro le 230.000 precedenti.