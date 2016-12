Wall Street - Stocks to watch del 2 dicembre

2 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. In assenza di risultati trimestrali, si prospetta una seduta di transizione, che potrebbe ricevere un impulso dai dati macroeconomici in agenda: l'indice Ism New York di novembre e la spesa per costruzioni di ottobre. Attorno alle 12,35 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 2,50 punti (+0,13%), il derivato sul Nasdaq sale di 9 punti (+0,17%) e il contratto a dicembre (scadrà il 19) sul Dow Jones avanza di 29 punti (+0,26%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale scende di 3/32 e rende il 2,23%. Tra i titoli in evidenza oggi: CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP ha annunciato l'acquisizione di SPANSION INC per 1,59 miliardi di dollari in azioni. MICROSOFT CORP ha comprato Acompli, start-up che realizza un'applicazione email per apparecchi mobili che utilizzano iOS e Android, pagando, secondo alcune fonti, circa 200 milioni di dollari. MEDTRONIC ha collocato un bond, riservato agli istituzionali, per 17 miliardi di dollari, al fine di finanziare l'acquisizione di COVIDIEN. L'operatore di private equity Silver Lake Partners ha ceduto IPC SYSTEMS INC a Centerbridge Partners per circa 1,2 miliardi di dollari. BLACKSTONE ha venduto IndCor Properties al fondo sovrano di Singapore Gic per 8,1 miliardi di dollari, abbandonando, di conseguenza, i piani di Ipo della conglomerata industriale. Roche ha annunciato l'acquisizione di ARIOSA DIAGNOSTICS, società attiva nella diagnostica molecolare, per una cifra che non è stata rivelata. Samsung Electronics ha comunicato la cessione del business della fibra ottica a CORNING, senza svelare il controvalore. Otsuka Holdings ha comprato AVANIR PHARMACEUTICALS INC per circa 3,5 miliardi di dollari. Canaccord Genuity ha alzato il target price di APPLE a 132 da 120 dollari, confermando buy. Hsbc ha avviato la copertura di SPRINT CORP con overweight, quella di VERIZON COMMUNICATIONS INC e T-MOBILE USA con neutral e la copertura di AT&T INC con underweight. JP Morgan ha avviato la copertura di ORACLE CORP con underweight e quella di MICROSOFT CORP con overweight. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia