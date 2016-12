Wall Street - Stocks to watch dell'1 dicembre

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono negativi sulla scia di un rallentamento della crescita manifatturiera in Asia ed Europa, con la domanda fiacca anche a fronte di significative riduzioni dei prezzi.

Dopo i dati sul Pmi manifatturiero di novembre della zona euro a cura di Markit - sceso a 50,1, minimo da giugno 2013 - in giornata è atteso anche il corrispondente indicatore per gli Usa, in agenda alle 15,45 italiane, seguito poco dopo dall'indice Ism.

Sotto i riflettori il settore retail dopo i dati diffusi ieri, che hanno evidenziato come le promozioni anticipate e l'aumento dello shopping online abbiano penalizzato le vendite nei negozi Usa nel weekend del Thanksgiving, in cui gli acquirenti hanno speso in media il 6,4% in meno rispetto all'anno scorso.