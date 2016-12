Borsa Usa chiude poco mossa, cedono titoli energia

NEW YORK, 28 novembre (Reuters) - La borsa Usa chiude poco mossa una seduta a orario ridotto dopo la festività di ieri del Thanksgiving, con le vendite sul settore energetico che hanno contrastato la forza dei titoli legati ai consumi.

Si tratta della sesta settimana consecutiva di rialzo per tutti e tre gli indici. Per il mese di novembre il Dow segna un progresso del 2,5%, così come l'S&P, e il Nasdaq guadagna il 3,5%.