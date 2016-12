Wall Street - Stocks to watch del 28 novembre

NEW YORK, 28 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono contrastati, con i titoli dell'energia destinati a subire forti pressioni dopo lo scivolone del greggio ai minimi di quattro anni.

Wall Street è rimasta ferma ieri per la festività del Ringraziamento e oggi sarà aperta con orario ridotto, chiudendo con tre ore di anticipo.

La debolezza delle quotazioni petrolifere potrebbe rivelarsi una benedizione per la stagione dello shopping festivo in quanto il ribasso dei prezzi potrebbe rilanciare le spese dei consumatori. Oggi negli Usa è il "Black Friday", il giorno successivo al Thanksgiving promosso come l'inizio dello shopping natalizio.