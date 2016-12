Wall Street - Stocks to watch del 26 novembre

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in leggero rialzo ma gli investitori attendono una serie di dati macro, in agenda nel pomeriggio, per capire se gli attuali livelli record degli indici sono giustificati o meno.

In particolare nel primo pomeriggio sono in calendario gli ordini di beni durevoli, previsti per ottobre in calo dello 0,6%, e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, che dovrebbero, secondo il consensus, diminuire di 3.000 unità a 288.000.

Dopo l'apertura sono in calendario l'indice Pmi di Chicago, visto in calo a 63 da 62,2, le vendite di case per ottobre e la lettura finale dell'indice di fiducia elaborato da Thomson Reuters e dall'università del Michigan.

Domani i mercati saranno chiusi per il Ringraziamento e venerdì saranno aperti con orario ridotto.

Ieri la seduta è terminata con indici poco mossi: il Dow Jones ha ceduto lo 0,02%, l'S&P 500 lo 0,12%, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,07%.

Poco prima delle 13,10 il futures Dow Jones sale dello 0,18%, quello sull'S&P 500 dello 0,10%, quello sul Nasdaq dello 0,15%.

L'obbligazionario vede i treasuries decennali in rialzo di 1/32 con un rendimento del 2,255%, mentre i trentennali salgono di 2/32 rendendo il 2,962%.