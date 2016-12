Wall Street - Stocks to watch del 24 novembre

24 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in rialzo a poco meno di due ore dall'apertura del mercato, suggerendo che i recenti guadagni potrebbero continuare, in una settimana che potrebbe vedere scambi contenuti per il lungo weekend del thanksgiving. A dare forza al mercato anche le indiscrezioni secondo cui, dopo il taglio dei tassi di venerdì scorso, la banca centrale cinese sarebbe pronta ad intervenire di nuovo, con un'ulteriore riduzione del costo del denaro e un allentamento dei vincoli sul credito. Alle 13,35 italiane, il futures sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,28%, così come il derivato sul Nasdaq, mentre il contratto a dicembre sul Dow Jones sale dello 0,19%. Il mercato obbligazionario è in lieve calo: il benchmark decennale segna -4/32 per un rendimento del 2,3294%. Tra i titoli in evidenza oggi: Renaissance Re Holdings ha reso noto che acquisirà Platinum Underwriters Holdings per 1,9 miliardi di dollari. Gli azionisti di Platinum riceveranno l'equivalente di 76 dollari per azione in carta e contanti, pari a un premio del 24% sulla chiusura di venerdì. BioMarin Pharmaceuticals ha annunciato che acquisirà lo sviluppatore di farmaci olandese Prosensa Holding per circa 840 milioni di dollari. Prosena balza del 53% nel pre-market. Trina Solar ha visto gli utili crescere del 16% nel terzo trimestre, grazie alla forte domanda da Cina e Giappone. Il titolo è piatto prima dell'apertura. Intel sale dello 0,9% nel pre-market. Barron, nell'ultimo numero, ha scritto che il titolo potrebbe salire di oltre il 30% nei prossimi due anni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia