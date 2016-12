Wall Street - Stocks to watch del 21 novembre

21 novembre (Reuters) - A Wall Street, i futures sugli indici in rialzo preparano il mercato a chiudere la quinta settimana positiva, grazie alla Cina che, per la prima volta in due anni ha tagliato i tassi di interesse per sostenere l'economia. People's Bank of China ha annunciato una riduzione del tasso sui prestiti a un anno di 40 punti base al 5,6%. Ha ridotto il tasso sui depositi di soli 25 punti. La mossa cinese arriva dopo che il presidente della Bce, Mario Draghi, ha detto che un'inflazione "eccessivamente bassa" deve essere aumentata rapidamente con qualunque mezzo, innescando attese di misure di stimolo all'economia. Alle 13,50 italiane, il futures sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,68%, il derivato sul Nasdaq dello 0,67% e il contratto a dicembre sul Dow Jones dello 0,59%. Il mercato obbligazionario è in lieve calo: il benchmark decennale segna -2/32 per un rendimento del 2,34%. Tra i titoli in evidenza oggi: Le azioni del settore minerario sono tra le più scambiate nel premarket sulla scia dell'Europa dove il comparto sta guidando i rialzi. Rio Tinto, Vale and BHP Billiton salgono di oltre il 3%. ALIBABA GROUP HOLDING +2,2% nel premarket, dopo aver collocato un bond da 8 miliardi di dollari, ottenendo prezzi in linea o migliori dei principali gruppi mondiali. GAMESTOP, -9,8% nel premarket, dopo i risultati del trimestre ben sotto le attese degli analisti. GOLDMAN SACHS, +0,7% nel premarket, dopo aver per primo respinto le accuse di una commissione del Senato Usa, secondo le quali le banche a Wall Street manipolavano i prezzi nel mercato delle materie prime. FOOT LOCKER è in rialzo di oltre il 2% nel premarket dopo i risultati. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia