Wall Street - Stocks to watch del 20 novembre

20 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna della debolezza. Gli investitori presteranno particolare attenzione alla lunga serie di dati macro in arrivo. Spicca l'indice Pmi sull'attività del manifatturiero di novembre, ma anche l'indice a cura della Fed di Filadelfia relativo all'attività della maanifattura Usa nella regione 'mid-Atlantic'. A completare l'ampio ventaglio di dati americani anche il 'Leading indicator' di ottobre e le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione. Questo, dopo quanto emerso ieri sera dai verbali della riunione della Fed del mese scorso che ha evidenziato un board diviso sugli effetti del quadro economico mondiale sull'economia Usa. Lo staff ha tagliato le sue stime a breve termine di crescita per l'economia Usa e i policymaker hanno valutato pro e contro del rendere conto nello 'statement' delle turbolenze di mercato e degli sviluppi esteri. Non sono emerse particolari preoccupazioni relative al rafforzamento del dollaro. Il mercato continua a scommettere su un rialzo dei tassi nel terzo trimestre del prossimo anno. Sul fronte aziendale sono attese in particolare le trimestrali nel settore retail come quelle di Gap e Dollar Tree. Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 è in calo dello 0,43%, il derivato sul Nasdaq dello 0,49% e il contratto a dicembre sul Dow Jones dello 0,36%. Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale sale di 7/32esimi per un rendimento del 2,3240%. Tra i titoli in evidenza oggi: Le azioni Best Buy sono in rialzo del 5% nel preborsa dopo i risultati del trimestre. Le azioni El Pollo Loco Holdings cedono il 4,9% nel pre marketing. Gopro Inc cede il 6,6% nel preborsa dopo l'annuncio del prezzo dell'offerta di 10,4 milioni di titoli a 75 dollari per azione, pari uno sconto del 5,2% rispetto alla chiusura di borsa di ieri. Semtech ha perso il 2,2% nel dopo borsa ieri sulla scia dei risultati del trimestre inferiori alle attese.