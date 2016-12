Borsa Usa in moderato calo su realizzi, bene Staples e Lowe's, giù Fca

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in moderato ribasso, penalizzati dalle prese di beneficio dopo che, ieri, Dow Jones e S&P hanno aggiornato i massimi storici.

Attesa per la pubblicazione delle minute del più recente policy meeting della Federal Reserve.

Tra gli altri titoli in evidenza, Cliffs Natural Resources cade (-14% circa) sull'annuncio che sta valutando l'uscita dalle operazioni nel ferro grezzo, che potrebbe portare alla chiusura della miniera Bloom Lake, in Quebec.

Vipshop pesante (-4% circa): le previsioni di vendita del sito cinese non hanno battuto le attese per la prima volta nell'anno fiscale in corso.