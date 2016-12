Wall Street - Stocks to watch del 19 novembre

19 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda delle trimestrali non presenta big. Scarno il calendario dei dati macroeconomici, che contempla solo l'avvio di nuovi cantieri residenziali e le licenze edilizie di ottobre. Attorno alle 13,15 italiane, il futures sullo S&P 500 è invariato, il derivato sul Nasdaq sale di 3,25 punti (+0,05%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones avanza di 2 punti (+0,05%). Il mercato obbligazionario è in ribasso: il benchmark decennale scende di 5/32 e rende il 2,34%. Tra i titoli in evidenza oggi: KKR e Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) preparano un'offerta congiunta per l'acquisizione di PETSMART, società di articoli per animali, mettendo sul piatto oltre 7,5 miliardi di dollari. Secondo alcune fonti vicine alla situazione, anche Apollo e BC Partners potrebbero essere interessati. STAPLES ha chiuso il trimestre con un utile per azione di 34 cent, due cent meno delle previsioni. LOWE'S COS ha archiviato il periodo con un utile per azione di 59 cent, un cent meglio delle previsioni, e ha alzato le stime sull'intero anno. Il titolo guadagna il 3% nelle contrattazioni di premarket. MALLINCKRODT ha registrato un utile trimestrale adjusted di 1,68 dollari, decisamente meglio degli 1,41 dollari previsti dagli analisti. J M Smucker ha chiuso il trimestre con un utile per azione di 1,53 dollari, in linea con le attese. Un giudice ha respinto la richiesta di Samsung Electronics di sospendere la causa di MICROSOFT riguardante alcuni brevetti su smartphone. Il fabbricante di esplosivi Orica ha ceduto le attività nella chimica a BLACKSTONE per 750 milioni di dollari. L'investitore attivista William Ackman ha annunciato l'appoggio all'acquisizione di ALLERGAN da parte di ACTAVIS e, di conseguenza, ha ritirato la richiesta di un'assemblea straordinaria. WELLS FARGO e il dipartimento di Giustizia Usa "non sono più così ottimisti" sul raggiungimento di un accordo amichevole per chiudere l'indagine sui prestiti ipotecari che vede la banca accusata di frode. Parte oggi il processo che vede opposti JOHNSON & JOHNSON e BOSTON SCIENTIFIC, con la prima che chiede un risarcimento danni di oltre 5 miliardi di dollari legato all'acquisizione di Guidant, da parte di Boston Scientific, dieci anni fa. NETFLIX ha annunciato lo sbarco, nel marzo prossimo, in Australia e Nuova Zelanda. La società immobiliare PARAMOUNT debutta al Nyse sulla base di una valorizzazione di 4,27 miliardi di dollari. Jefferies ha alzato il target price di APPLE a 120 da 112 dollari, confermando hold. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia