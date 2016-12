Wall Street - Stocks to watch del 18 novembre

MILANO, 18 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio contrastato di Wall Street mentre gli investitori ragionano sulla portata della notizia del voto anticipato in Giappone, dopo che il paese è scivolato in recessione e in attesa del dato macro sui prezzi alla produzione di ottobre negli Usa.

Ieri l'S&P 500 ha ritoccato il suo massimo storico grazie ad alcune notizie sul fronte M&A che hanno controbilanciato l'effetto negativo derivante dalla recessione in Giappone. L'indice ha chiuso in rialzo dello 0,07% a 2.041,32 punti. Stesso rialzo percentuale per il Dow Jones, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,37%.

Intorno alle 13,10 italiane il futures Dow Jones sale dello 0,03%, quello sull'S&P 500 cede lo 0,02%. Il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,10%.

Sull'obbligazionario i treasuries decennali sono piatti e rendono intorno al 2,34%, mentre i trentennali cedono 2/32 rendendo il 3,06%.

I titoli in evidenza:

HOME DEPOT, numero uno al mondo nei prodotti e arredi per la casa, ha annunciato utili trimestrali migliori delle attese e ha confermato le attese di crescita dei ricavi per il 2014 a +4,8% e di un utile per azione di 4,54 dollari. Il titolo cede l'1,1% nel premarket.

MEDTRONIC ha annunciato un eps del secondo trimestre a 0,83 dollari e ricavi in crescita del 5% a 4,4 miliardi. Ha inoltre confermato la guidance sull'eps 2015 e vede ricavi in crescita tra il 4 e il 5%.