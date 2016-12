Wall Street - Stocks to watch del 17 novembre

17 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono deboli dopo i dati macro che hanno mostrato come il Giappone sia entrato in recessione nel terzo trimestre, alimentando i timori sullo stato di salute dell'economia globale e penalizzando le borse internazionali.

Venerdì il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,1%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato un frazionale 0,02% e il Nasdaq è salito dello 0,18%.

I titoli in evidenza:

Il fornitore di servizi petroliferi HALLIBURTON e BAKER HUGHES convoleranno a nozze tramite un deal in contanti e azioni che ha un equity value di 34,6 miliardi di dollari e un enterprise value di 38 miliardi di dollari. Sulla scia della notizia Baker Hughes nel pre borsa balza di oltre il 18%, Halliburton cede il 2,9%.