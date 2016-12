Wall Street - Stocks to watch del 14 novembre

Gli occhi sono puntati su alcuni dati macro in agenda nel pomeriggio come le vendite al dettaglio di ottobre e l'indice di fiducia elaborato dall'università del Michigan.

Ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,23%, mentre l'S&P 500 è terminato piatto e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,11%.

I titoli in evidenza:

BAKER HUGHES sale di quasi il 4% nel premarket sulla notizia di trattative preliminari in corso con HALLIBURTON per una fusione.

APPLIED MATERIALS ha annunciato risultati trimestrali in crescita ma ha deluso le attese con l'outlook per il trimestre in corso. Il titolo perde il 3,2% nel premarket. Continua...