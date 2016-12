Wall Street - Stocks to watch del 12 novembre

12 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo prima dell'apertura di borsa, che sembra così impostata per un ritracciamento dopo i nuovi massimi archiviati ieri da Dow e S&P 500. L'attenzione si concentrerà sul settore finanziario dopo che cinque grosse banche, tra cui Citigroup e Jp Morgan , dovranno pagare un totale di 3,4 miliardi di dollari in base ad un accordo relativo all'accusa di manipolazione del mercato valutario. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 cede lo 0,38%, il derivato sul Nasdaq lo 0,1% e il contratto a dicembre sul Dow Jones perde lo 0,35%. Nel mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 7/32 in termini di prezzo con un rendimento del 2,33%, positivi anche i Treasury trentennali. Tra i titoli in evidenza oggi: WAL-MART - Continua a restare al centro dell'interesse degli investitori sulle voci di uno spin-off della controllata Sam's Club e in attesa dei conti trimestrali in agenda domani. YAHOO - Secondo quanto ricostruito da Reuters, almeno due tra i maggiori azionisti della società Internet sarebbero talmente insoddisfatti del tentativo di rilancio dell'AD Marissa Mayer da aver contattato direttamente l'AD di AOL Tim Armstrong per valutare un'integrazione tra i due gruppi. La società ha annunciato ieri l'acquisizione per 640 milioni di dollari della piattaforma di pubblicità video Brightroll. TWITTER - Incontra oggi gli analisti. CISCO SYSTEMS e MACY'S - Pubblicano oggi i risultati trimestrali. SUSQUEHANNA BANCSHARES - Balza di oltre il 30% nel premarket dopo aver accettato di essere comprata da BB&T per circa 2,5 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia