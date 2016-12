Wall Street - Stocks to watch dell'11 novembre

11 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, indicando un avvio con modesti guadagni dopo che il Dow e l'S&P 500 hanno rinnovato ieri, per il quarto giorno consecutivo, i massimi storici. Gli investitori sono in attesa di vedere se la corsa dell'azionario statunitense continuerà anche se l'assenza di importanti dati macro, per la festività del Veteran's Day, potrà limitare gli scambi. Scarna anche l'agenda dei risultati trimestrali aziendali. Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,2%, il derivato sul Nasdaq lo 0,21% e il contratto a dicembre sul Dow Jones avanza dello 0,13%0,04%). Il mercato obbligazionario è chiuso per festività. Tra i titoli in evidenza oggi: ALIBABA ha registrato vendite record nel 'Single's Day', la festa dei single che è diventato un evento mondiale per lo shopping online. L'AD del colosso dell'e-commerce, Jack Ma, ha detto in una intervista televisiva che la controllata dei servizi di pagamento verrà "sicuramente" quotata in borsa. Il titolo cede lo 0,7% negli scambi, sottili, del preborsa D.R. HORTON ha riportato oggi un utile netto in crescita a 166,3 millioni di dollari, pari a 45 centesimi per azione nel quarto trimestre a fine settembre, da 139,5 milioni, 40 centesimi per azione, dell'anno scorso. Il titolo è sceso dello 0,8% nel premarket. ZYNGA balza di oltre il 6% nel preborsa dopo che Jefferies ha alzato il rating a "buy" da "hold" con un target price di 4,50 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia