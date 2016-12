Wall Street poco mossa, tira il fiato dopo tre settimane di rally

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - Azionario Usa poco mosso oggi: gli investitori si prendono una pausa in assenza di catalizzatori di rilievo sul mercato dopo che Dow Jones e S&P 500 hanno guadagnato terreno per la terza settimana consecutiva segnando nuovi massimi record.

Con un rialzo di circa il 2% Gilead Sciences spinge S&P 500 e Nasdaq 100 : sono stati deludenti i risultati dello stadio intermedio di una sperimentazione con cui Merck puntava ad accorciare a sole quattro settimane una cura per l'epatite C aggiungendo il Sovaldi di Gilead alla cura a proprio marchio, una combinazione di due farmaci per bocca. Molte aziende farmaceutiche stanno cercando di accorciare i tempi della cura e un farmaco appena approvato che combina il Sovaldi con un'altra molecola di Gilead funziona in otto settimane per la maggior parte dei pazienti trattati. Il titolo Merck perde circa il 3% e mette un freno a Dow e S&P.