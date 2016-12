Wall Street - Stocks to watch del 10 novembre

10 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. In assenza di trimestrali e dati macroeconomici in agenda si profila una seduta di transizione. Attorno alle 12,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 2,10 punti (+0,09%), il derivato sul Nasdaq sale di 7,25 punti (+0,28%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones avanza di 23 punti (+0,04%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 9/32 e rende il 2,28%. Tra i titoli in evidenza oggi: DENDREON ha presentato domanda di protezione dai creditori, ai sensi del Chapter 11, nel quadro del processo di ristrutturazione finanziaria. GENERAL MOTORS, si legge sul Wall Street Journal, ha ordinato 500.000 pezzi di ricambio per sistemare un problema sui 2,6 milioni di veicoli richiamati negli ultimi due mesi. Sempre il Wsj scrive che JOHNSON & JOHNSON sta valutando acquisizioni in Cina. TIME WARNER, riporta Australian Financial Review, ha messo sul piatto 588 milioni di dollari per acquisire Ten Network. Qatar Investment Authority e BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS , secondo il Sunday Times, dovrebbero alzare l'offerta da 2,2 miliardi di sterline per l'acquisizione di Songbird Estates Plc, azionista di maggioranza del complesso londinese di Canary Wharf. Secondo diverse fonti vicine alla materia, l'operatore di private equity Golden Gate Capital è in pole position per l'acquisizione di Angus Chemical, controllata di DOW CHEMICAL , per oltre un miliardo di dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia