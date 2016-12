Borsa Usa procede poco mossa dopo dati occupazione e Yellen, bene energia

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono attorno alla parità, ma il Nasdaq arranca.

Walt Disney perde il 2% circa dopo aver comunicato, ieri, utili in linea con le attese.

Tra gli altri titoli in evidenza, debutto con il botto per il produttore di cibo per animali Freshpet (+35% circa).