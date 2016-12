Borsa Usa in lieve calo su realizzi dopo dato su occupati ottobre

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - Borsa Usa in lieve calo a inizio seduta, colpita dalle prese di profitto dopo dati sull'occupazione leggermente inferiori alle attese, anche se comunque tracciano un quadro espansivo.

"E' difficile non scommettere sull'economia visti i fondamentali: gli utili sono solidi, cresciamo con un bel ritmo, la fiducia aumenta", commenta David Kelly, chief global strategist di JPMorgan Funds a New York. "Il dato è leggermente inferiore al previsto, ma finché non vedremo una vera debolezza o tassi di interesse in aumento, continueremo a essere 'overweight' sull'azionario".