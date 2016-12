Wall Street - Stocks to watch del 7 novembre

7 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono attorno alla parità, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Il calendario macroeconomico prevede il dato, molto atteso, sulla creazione di posti di lavoro a ottobre. Attorno alle 12.45 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 0,90 punti (-0,04%), il derivato sul Nasdaq sale di 3,75 punti (+0,05%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones arretra di 1 punto (-0,02%). Il mercato obbligazionario è sostanzialmente invariato: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,38%. Tra i titoli in evidenza oggi: SALIX PHARMACEUTICALS ha tagliato le previsioni sugli utili annuali e annunciato un aumento delle scorte di farmaci chiave, un'evoluzione che, secondo alcune fonti, ha dissuaso ALLERGAN dall'acquisire il gruppo farmaceutico. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ha annunciato l'acquisizione del business della gestione dei fondi pensione di Hong Kong di Axa per 335 milioni di dollari. AVG TECHNOLOGIES, secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, è stata contattata da diversi potenziali compratori. SEARS HOLDINGS ha comunicato un aggioramento sul terzo trimestre, dicendo di attendersi una perdita adjusted a livello di Ebitda compresa tra 275 e 325 milioni di dollari. E ha detto che sta valutando la conversione di 200-300 punti vendita in un real estate investment trust (Reit), offrendo i diritti sul veicolo agli azionisti. SPRINT ha anticipato un costo straordinario nel terzo trimestre di 105 milioni di dollari legato a licenziamenti. Citigroup, si legge su theflyonthewall.com, ha tagliato il rating di AOL a neutral da buy. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia